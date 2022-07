Kate Moss foi assediada com apenas 15 anos. "Ele disse-me: tira o sutiã"

Numa entrevista recente ao icónico programa Desert Islands Discs, da BBC Radio, Kate Moss revelou que fugiu de uma sessão fotográfica em lágrimas no início da sua carreira, depois do fotógrafo a ter pressionado para ficar em topless.



"Tive uma experiência horrível [a trabalhar] para um catálogo de lingerie. Tinha apenas 15 anos e ele disse-me: ‘tira a blusa’, e eu tirei. Na altura, eu era muito consciente em relação ao meu corpo", contou. "Depois disse-me: ‘tira o sutiã’, e eu senti que podia haver algo de errado, por isso peguei nas minhas coisas e fugi. Acho que isso intensificou os meus instintos [de sobrevivência]".

Como uma das mais emblemáticas supermodelos dos anos 90 e 2000, Kate Moss iniciou a sua carreira bastante jovem, com 14 anos, na agência Storm. Estreou-se nas capas de revistas com a The Face, em 1990, aos 16 anos, embora recorde estas sessões fotográficas (da capa de maio e de julho) como algo doloroso. Ainda no programa de rádio, contou como tinha chorado muito nas filmagens da capa de julho, na qual foi fotografada por Corinne Day.

"Não queria tirar a minha blusa. Estava muito, muito consciente do meu corpo, e ela [Day] dizia: ‘se não tirares a blusa, não te reservo para a Elle’, e eu chorava", disse, "As fotografias são espantosas, por isso ela conseguiu o que queria e eu sofri por elas, mas no fim fizeram-me bem, realmente. Elas mudaram a minha carreira".