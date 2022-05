Caso Depp-Heard. Kate Moss esclarece o que aconteceu durante a sua relação com o ator

Kate Moss é a mais recente testemunha no caso judicial de difamação que envolve os atores Johnny Depp e Amber Heard. A supermodelo surge em formato de vídeo, uma vez que vive em Inglaterra, e começa por se identificar e explicar como conheceu Depp, com quem namorou de 1994 a 1998. Quando questionada se passou férias com o ator num resort na Jamaica, Kate afirma que sim. Depois, passa a contar o episódio de alegada violência - apontado por Heard anteriormente, em testemunho, que envolve uma queda de umas escadas."Estava um dia chuvoso. Eu sai do quarto primeiro que o Johnny, escorreguei nas escadas e acabei por cair, magoando as costas", afirma. "Eu gritei porque nem tinha percebido o que me tinha acontecido, e ele foi a correr ajudar-me, levando-me para o quarto, e pediu ajuda médica."Quando questiona se existiu violência neste episódio, e se Johnny Depp a teria empurrado, a modelo nega, e diz que o ator nunca a agrediu. Por fim, Kate Moss não chegou a responder à última pergunta: porque decidiu testemunhar hoje, sem nunca antes ter aceite testemunhar em algum tipo de julgamento. Por objeção, esta resposta não foi aceite, mas a supermodelo deixou claro que o ator nunca foi violento com ela, no decorrer do seu relacionamento.