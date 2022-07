Cine Society: filmes sob as estrelas em Lisboa

O cinema debaixo das estrelas está de volta à cidade de Lisboa, e consigo traz uma seleção de filmes para todos os gostos. De comédias, a biografias, romances e dramas, é possível apreciar obras cinematográficas com Taron Egerton, John Travolta, Olivia Newton-John, Robert Sean Leonard, e muitos outros.

Logo Cine Society Foto: D.R

O cartaz para o mês de julho inclui clássicos como Grease, o musical de 1978, e O Clube dos Poetas Mortos, com Robin Williams. Estão ainda em exibição filmes como Rocketman, biografia sobre a vida do cantor britânico Elton John, e Joker, com Joaquin Phoenix.

Filme 'Grease' (1978) Foto: IMDB

O Cine Society decorre no Rooftop Carmo, com vistas para o Elevador de Santa Justa e para as ruínas do Convento da Ordem do Carmo. Pode escolher onde se quer sentar, visto que há áreas indicadas para grupos de amigos, casais, ou perto do bar. Este faz parte do TOPO Chiado, onde é possível pedir as clássicas pipocas, tapas portuguesas e ainda cocktails personalizados de acordo com o filme em exibição.

Filme 'Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos' (2006) Foto: IMDB

Para não perder nem um segundo da história, pode também utilizar os phones disponibilizados, para mergulhar no enredo na totalidade. Aconselha-se a compra de bilhetes para o Cine Society com antecedência no site.



Calendário:

5 de julho, 21h15 - Rocketman

6 de julho, 21h15 - Darjeeling Limited

11 de julho, 21h15 - Joker

12 de julho, 21h15 - O Bom Rebelde

13 de julho, 21h15 - Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos

18 de julho, 21h15 - Grease

19 de julho, 21h15 - Cinema Paradiso

20 de julho, 21h15 - Incendies - A Mulher Que Canta

25 de julho, 21h15 - Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

26 de julho, 21h15 - O Clube dos Poetas Mortos

27 de julho, 21h15 - Relatos Selvagens