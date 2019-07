O diário secreto da rainha Isabel II

A exemplo do seu pai, o rei George VI, que escrevia com frequência sobre o seu dia-a-dia, a rainha Isabel II mantém um caderno de memórias, que atualiza todos os dias à noite antes de dormir. Isto foi o que revelou uma fonte próxima do Palácio de Buckingham ao jornal The Sun, citado pela revista francesa Madame Figaro.

De acordo com a mesma publicação, a rainha organiza tudo de forma a não ser interrompida durante os momentos de escrita, a não ser em caso de ‘emergência nacional’. E logo de manhã, Isabel II, que em 2019 completou 93 anos, destrói os possíveis rascunhos para que ninguém possa descodifica-lo. A fonte também revelou que a rainha não se separa do seu diário e que este fica sempre guardado e fechado à chave.

Somente uma pessoa tem acesso a estas páginas. Trata-se do seu marido, o duque de Edimburgo com quem está casada desde 1947 e que durante todos estes anos terá acompanhado o que a monarca escreve no seu diário.

A questão que toda gente quer saber é: qual o conteúdo deste caderno? Serão as suas preocupações sobre a princesa Diana, e posteriormente sobre Kate Middleton e Meghan Markle? Estará por aqui a sua opinião sobre Donald Trump, que acabou de a visitar em Inglaterra? São apenas suposições, já que provavelmente este caderno nunca será divulgado.