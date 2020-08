The Crown – já há “teaser” e data para a 4ª temporada

A série que dramatiza os altos e baixos da história da família real britânica vai chegar aos anos 80, introduzindo personalidades como a princesa Diana, interpretada por Emma Corrin, e a primeira-ministra Margaret Thatcher, por Gillian Anderson. Duas grandes figuras das últimas décadas, por razões diferentes, como explica o realizador Peter Morgan à revista Vanity Fair: "são duas superestrelas colossais da história britânica do século XX. Ambas mudaram profundamente o país."

Especula-se que a temporada acompanhe a transformação de Diana em princesa e recrie alguns dos momentos importantes do seu casamento com o príncipe Carlos. O teaser também nos mostra Margaret Thatcher, a histórica primeira primeira-ministra do Reino Unido, o que deixa antever que também poderemos ver como se desenvolverá a sua relação com a rainha Isabel II.

A Netflix já começou a trabalhar nas duas últimas temporadas da série.