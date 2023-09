Timothée Chalamet e Kylie Jenner assumem romance no concerto de Beyoncé

Durante o concerto de Beyoncé no SoFi Stadium, em Los Angeles, no passado dia 4 de setembro, todas as atenções se voltaram para Timothée Chalamet e Kylie Jenner, na zona da VIP das bancadas do estádio, que estavam ao lado de Kim e Khloé Kardashian, irmãs de Jenner.

E as razões não se justificam apenas por estes serem nomes famosos – o ator, de 27, fez fama com o filme de Chama-me Pelo Teu Nome (2017) ou Dune (2021), já Jenner, de 26, é a mais nova do clã Kardashian, que também entrava no reality-show Keeping Up with the Kardashians e fundadora da marca Kylie Cosmetics – é que já existiam rumores da relação desde abril deste ano, quando foram vistos juntos num desfile em Paris, de Jean Paul Gaultier, durante a Paris Fashion Week.

Nas redes sociais, começaram a circular vídeos de um beijo apaixonado na bancada, durante o concerto, confirmando assim a relação.

timothee e kylie meio que são... fofos? nunca pensei que iria falar isso delespic.twitter.com/bCB1JzLEUA — Lyle (@highershawnie) September 5, 2023

Recordamos que a primeira namorada conhecida de Chalamet foi Lily-Rose Depp, filha de Vanessa Paradis e Johnny Depp, uma relação que durou dois anos, antes de terminar em 2020. Já Kylie Jenner teve um relacionamento com o rapper, Travis Scott, com início em 2017 e que teve fim em janeiro. Desta, resultaram os filhos Stormi e Aire Webster, de 5 e 19 meses, respetivamente. Uma das razões que levaram os fãs a comentar este acontecimento com mais veemência, prende-se com o facto de o ex-companheiro de Jenner estar, também, nas bancadas do concerto.