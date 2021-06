Investigação revela racismo no Palácio de Buckingham

Os documentos foram encontrados no Arquivo Nacional do Reino Unido e fazem parte de uma investigação do The Guardian à forma como a família real britânica tem ou não beneficiado de uma misteriosa regra parlamentar, o "queen’s consent", que lhe permite influenciar as leis do país. As informações oficiais, divulgadas hoje pelo diário britânico, mostram que os funcionários da rainha terão banido "imigrantes e estrangeiros" de desempenhar funções administrativas pelo menos até aos anos 60.

O jornal divulgou ainda como o Palácio conseguiu negociar e manter cláusulas próprias, que permitem que Buckingham não tenha se seguir determinadas leis antidiscriminação racial e sexual. Isto quer dizer por exemplo, que a rainha está isenta das regras antidescriminação aprovadas ao longo dos anos 60 e 70 criadas para promover a igualdade.