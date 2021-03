Kate Middleton reage às afirmações de Meghan

Middleton ficou horrorizada por Markle ter dito publicamente que a tinha feito chorar porque Kate "nunca quis que fosse publicada na imprensa qualquer sugestão de um desentendimento com Meghan". Nicholl, autora de vários livros sobre a realeza britânica, afirma ainda que "Kate é discreta a respeito da sua vida pessoal. Nunca se ouve falar de uma discussão com ninguém porque ela é muito cuidadosa na forma como trata os outros. Kate sentiu que [o incidente] estava resolvido, por isso, tê-lo trazido de novo à baila foi mortificante". Segundo as declarações da correspondente da realeza Katie Nicholl à revista OK!,ficou horrorizada por Markle ter dito publicamente que a tinha feito chorar porque Kate "nunca quis que fosse publicada na imprensa qualquer sugestão de um desentendimento com Meghan". Nicholl, autora de vários livros sobre a realeza britânica, afirma ainda que "Kate é discreta a respeito da sua vida pessoal. Nunca se ouve falar de uma discussão com ninguém porque ela é muito cuidadosa na forma como trata os outros. Kate sentiu que [o incidente] estava resolvido, por isso, tê-lo trazido de novo à baila foi mortificante".

Kate, William, Meghan e Harry. Foto: Getty Images





Entre outras afirmações, os Duques de Sussex afirmaram ter enfrentado problemas relacionados com saúde mental, racismo e preconceito, sobretudo nos últimos meses passados no seio da família real, quando Meghan esteve grávida de Archie.



Meghan e Harry sabem que Middleton não está "numa posição de responder" a esta alegação - que não foi verificada publicamente por mais ninguém, o que deixa a duquesa de Cambridge numa posição de impotência e vulnerabilidade.Entre outras afirmações, os Duques de Sussex afirmaram ter enfrentado problemas relacionados com saúde mental, racismo e preconceito, sobretudo nos últimos meses passados no seio da família real, quando Meghan esteve grávida de Archie.

Primeiro reagiu a rainha, com um comunicado oficial em nome do palácio , onde se lia que serão feitas averiguações às acusações feitas pelos. Depois, foi a vez de William responder a um repórter, que lhe perguntou se a família real britânica era racista, afirmação que o príncipe fez questão de negar.De acordo com o Page Six, do