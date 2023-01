É verdade que Carlos III tentou impedir que Meghan se despedisse da rainha?

uque de Sussex, fossem libertados sem consentimento, antes da chegada do livro The Substitute às livrarias, o teor dos mesmos tem sido alvo de escrutínio por parte da imprensa britânica. Há mais do que um assunto sensível, e os tablóides ingleses não deixam passar nem o mais ínfimo detalhe.



Entre as revelações, está a de o rei de Inglaterra tentou impedir Meghan Markle de assistir às cerimónias fúnebres levadas a cabo depois da morte de Isabel II, que aconteceu a 8 de setembro de 2022. Nesse dia em particular, os duques de

Como se não bastasse que os excertos do novo livro de Harry, dSussex estavam em Londres para participar da cerimónia do WellChild Awards, quando as notícias de que o estado de saúde da rainha tinha piorado foram reveladas. De acordo com as notícias dos tablóides ingleses na altura, Carlos III ligou para o príncipe Harry, que estava em Frogmore Cottage, para dissuadi-lo, e ter-lhe-á dito que a sua mulher não era bem-vinda no Castelo de Balmoral.

"Charles disse a Harry que não era correto nem apropriado que Meghan estivesse em Balmoral num momento tão triste", disse uma fonte não identificada ao The Sun a 10 de setembro de 2022. Harry terá respondido:"Não fale sobre a minha mulher", ao que a o agora rei terá acrescentado que Kate Middleton estaria ausente, porque ela estava a tomar conta dos filhos, e que "somente a família mais próxima da rainha deveria estar presente no local". Mais tarde, o porta-voz de Harry anunciou que este iria, finalmente, sozinho para perto da sua avó.



A partir daqui entram as memórias do próprio Harry na sua biografia. Este revelou que soube da morte da avó através da BBC, pois quando chegou a Balmoral horas antes desta falecer, foi recebido pela princesa Ana ce conduzido ao quarto onde se encontrava a monarca, e ter-se-á despedido da mesma desejando-lhe as melhoras e expressando a sua admiração por ela.