Os looks mais polémicos de Letizia de Espanha

Sabe-se que os membros da família real têm de seguir à risca várias regras e protocolos em várias áreas da sua vida, do guarda-roupa à forma como se comportam em público, são refleções diretas da Coroa. E isto é verdade tanto para a realeza britânica, por exemplo, como para a espanhola. Porém, Letizia Ortiz, rainha de Espanha e mulher de Felipe VI, nem sempre cumpre tais tradições, principalmente no que toca ao seu sentido de estilo.Aos 50 anos, celebrados a 15 de setembro , é conhecida pela sua silhueta atlética e por looks low-costu, designers espanhóis, vestidos com transparências, decotes barco, conjuntos coloridos e peças com pormenores cut out.

Foto: Getty Images 1 de 7 Rainha Letizia de Espanha, princesa Leonor, rainha Sofia e infanta Sofia visitam o mercado de Paseo de Sagrera em Espanha, 7 de Agosto de 2022 Foto: Getty Images 2 de 7 Para um evento da Cruz Vermelha, Letizia escolheu um vestido cor fuchsia com aberturas na zona da barriga, maio de 2022 Foto: Getty Images 3 de 7 Já para o jantar em homenagem aos Prémios 'Mariano de Cavia', 'Mingote' e 'Luca de Tena', vestiu um vestido vermelho sem alças, deixando à mostra os braços tonificados, julho de 2020 Foto: Getty Images 4 de 7 Letizia optou por um vestido curto com franjas, da designer Teresa Helbig, para a entrega do Prémio de Jornalismo Francisco Cerecedo, novembro de 2017 Foto: Getty Images 5 de 7 A rainha de Espanha causou polémica ao usar um vestido com a bainha acima do joelho à entrega dos Prémios de Jornalismo 'Luis Carandell' em Madrid, outubro de 2016 Foto: Getty Images 6 de 7 Felipe VI de Espanha e a Letizia assistem ao concerto de abertura do Royal Theatre em Madrid, setembro de 2016 Foto: Getty Images 7 de 7 Felipe VI de Espanha e a Letizia assistem ao concerto de abertura do Royal Theatre em Madrid, setembro de 2016