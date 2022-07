Família real espanhola. Leonor e Sofia seguem as pisadas da mãe

A família real viajou até ao norte do país para uma celebração em homenagem ao santo padroeiro de Espanha, onde a rainha Letícia e as filhas optaram por looks coloridos. Fãs de marcas de roupa nacionais, as mulheres da monarquia espanhola sabem bem como manter a discrição ao mesmo tempo que mostram os seus estilos individuais de forma original.

Família real espanhola nas celebrações do Dia do Apóstolo em Santiago de Compostela, 25 de julho 2022 Foto: Getty Images

Assim, a princesa Leonor usou um vestido midi sem mangas vermelho com uma risca rosa e corte em A, da marca Cayro Woman. Finalizou o look com sapatos de saltos baixos nude. A rainha optou por utilizar um vestido do mesmo corte, em tons de laranja e com uma gola alta com drapeado, e conjugou-o com uma carteira e saltos castanhos. Já a infanta Sofia usou um vestido curto azul claro, com meia manga e volume na cintura. Ao contrário da mãe e da irmã, escolheu bailarinas para finalizar o look.

As cores vibrantes reinaram entre as mulheres da família real espanhola Foto: Getty Images

Os looks de maquilhagem simples complementadas com as leves ondas dos penteados permitiram destacar ainda mais as escolhas ousadas da rainha, princesa e infanta para esta celebração.