O vestido low-cost que virou todas as atenções para Leonor de Espanha

Os reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, juntaram-se às filhas, Leonor e Sofia, para as tradicionais fotografias de família de verão, desta vez nos Jardins de Alfábia, perto de Palma de Maiorca. Imagens idílicas, num ambiente de diversão, em que o centro das atenções revela ser Leonor, a herdeira ao trono.



A princesa Leonor, nos Jardins de Alfabia (Maiorca) com os pais e a irmã. Foto: Getty Images

Isto, porque a jovem princesa surge com umque já é um. O vestido comprido verde, com botões de cima a baixo, é dae custava originalmente(estava emna página online da marca a). Acontece que o vestido que se encontrava disponível dos, neste momento encontra-se, havendo apenas poquíssimas peças no tamanho M e na cor bege.Uma vez mais, Leonor escolheu opara uma ocasião especial como esta que, para ela, é uma estreia em Maiorca. O passeio marca a primeira saída em família dos quatro durante a sua estadia de verão na ilha de Maiorca. Curiosamente, o verde tem sido uma cor associada à realeza espanhola - tanto Letizia como Leonor já a vestiram em diversas ocasiões.vestido é uma mistura dee possui um, além de ter mangas curtas e largas. A verdade é que parece não ter passado despercebido a ninguém. A princesa combinou a peça com ume comum nos seus looks de verão: umasbege da marca Mint & Rose , que já usou inúmeras vezes.Esta foi a primeira paragem pública das duasnestas férias que significarão os seus, antes que a mais velha ingresse no Colégio Militar de Zaragoza no dia 17 de agosto, e a mais nova saia no final do mês para iniciar o bacharelato internacional no País de Gales.