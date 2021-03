Harry e Meghan Markle anunciam sexo do bebé

Era uma das entrevistas mais antecipadas do casal e trouxe desde logo uma revelação. Depois de anunciarem a gravidez deno Dia dos Namorados, a 14 de fevereiro, oscontaram, numa conversa com Oprah Winfrey transmitida na madrugada desta segunda, 8, que vão ter uma menina e que deverá nascer no verão.Meghan e Harry são também pais de Archie , que nasceu em 2019, e mostraram-se felizes com a chegada de uma menina. "Ter um criança, seja que criança for, seja que par for, é fantástico - mas ter um rapaz e depois uma rapariga, que mais se pode pedir?", disse o príncipe. Harry acrescentou ainda que não pretendem ter mais filhos.O programa Oprah with Meghan and Harry, da CBS, abordou várias outras questões ligadas à decisão do casal de se afastar da família real enquanto membros séniores.