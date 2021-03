Afinal, foi Kate que pôs Meghan a chorar, mas o palácio não quis repor os factos

A carregar o vídeo ...

Durante a, transmitida esta madrugada pela CBS, Meghan Markle e o príncipe Harry falaram da sua relação com vários membros da família real, entre eles Kate Middleton , duquesa de Cambridge. Depois de vários anos de notícias sobre uma, publicadas sobretudo na imprensa britânica e criando uma falsa narrativa,como é, afinal, a relação entre as duas. E começou pela história de que teria feito Kate Middleton chorar.," disse a Oprah . "Não quero ser depreciativa em relação a ninguém. Foi numa semana muito complicada e ela estava zangada em relação a alguma coisa. Mas, ofereceu-me flores e deu-me um cartão a pedir desculpa. Fez aquilo que eu faria se soubesse que tinha magoado alguém," contou a duquesa. Markle não quis dar pormenores sobre o desentendimento, explicando apenas que teria a ver com os vestidos das meninas das flores do seu casamento com Harry e que see em que a imprensa publicara várias histórias sobre o seu pai." disse ainda Markle. "Acho que é importante as pessoas perceberem a verdade, mas também acho que. Eu esperaria que ela quisesse que aquela infirmação fosse corrigida. E se calhar, da mesma forma que o Palácio não deixou que ninguém negasse a história, também não a deixaram fazê-lo, porque, e muito do que teho visto acontecer é aquela ideia de polarização, mas se se gosta de mim, não tem de se odiar a Kate e se se gosta dela, não é preciso odiar-me a mim," explicou.