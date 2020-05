O adorável vídeo de Meghan e Archie que celebra um ano do bebé real

O duque e a duquesa de Sussex divulgaram um novo e adorável vídeo esta quarta-feira, 6 de maio, do filho Archie como forma de comemorar o seu primeiro aniversário. Gravado pelo príncipe Harry, atrás da câmara, Meghan Markle aparece com a criança no colo e lê um dos livros de histórias favoritos do pequeno Archie, Duck! Rabbit!. A leitura é para a campanha Save with Stories liderada pela organização sem fins lucrativos do Reino Unido Save the Children.

Ansioso para virar as páginas, o bebé um pouco inquieto parece pronto para a próxima história e, a certa altura, procura outro livro — que em seguida atira ao chão, fazendo Harry e Meghan rir. "Vamos terminar este livro primeiro e depois lemos o outro", promete a duquesa.

O casal quis partilhar o vídeo para ajudar a nova campanha que visa apoiar crianças vulneráveis no Reino Unido e nos Estados Unidos da América durante a pandemia do novo coronavírus. A instituição de caridade implementou um programa de subsídios de emergência para garantir que as famílias mais carenciadas possam comprar itens básicos e alimentos. O dinheiro arrecadado ajudará a fornecer vales de supermercado, recursos de aprendizado, como livros e brinquedos, e utensílios domésticos essenciais, como berços e cadeiras altas. Pode ajudar a doar através deste link.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor não era visto em público desde janeiro, mas as raras imagens são divulgadas em nome da causa solidária. Desde que chegaram a Los Angeles, Harry e Meghan estão a fazer o possível para ajudar a nível comunitário e já foram fotografados a entregar pacotes de alimentos a instituições de solidaridade, como o Angel Food Project.