Uma conspiração contra Meghan? Estas foram as razões do afastamento real

Quando os antigos Duques de Sussex se mudaram do Canadá para Los Angeles em meados de março, a decisão surpreendeu o público, convencido de que Vancouver seria o seu destino final. De acordo com um novo artigo da revista Sunday Times, os amigos do casal estavam cientes do seu desejo de regressar à terra natal de Meghan há algum tempo.

Segundo as fontes do Times, Harry e Meghan começaram a procurar casa na Califórnia pouco depois do casamento, embora só se tenham mudado no passado dia 14 de Março, com todo o sigilo possível. O casal aproveitou a privacidade temporária enquanto a teve, visitando a cidade sem as hontas de uma visita oficial. Pouco depois de chegar a L.A. num jato privado, a fonte confirmou que Meghan levou Harry num passeio de carro pelo bairro onde cresceu e a escola que frequentou, longe das luzes da ribalta.

Embora o casal se tenha mantido em silêncio quanto aos seus planos futuros, algumas fontes próximas revelaram na mesma entrevista que Harry e Meghan estão a planear sair da mansão em Beverly Hills onde moram atualmente e encontrar uma nova casa longe do burburinho de Hollywood, proporcionando uma vida mais normal a Archie.

Enquanto Meghan está feliz por regressar a Los Angeles, perto da mãe, Doria Ragland, e de alguns amigos, há quem diga que Harry esteja com saudades de casa. Entre as causas que deverão ter levado à decisão dramática de deixar a Família Real poderá estar o facto de Meghan se sentir extremamente isolada enquanto vivia em Windsor. "Ela estava convencida de que havia uma conspiração contra ela, por isso isolou-se quando se mudaram para Frogmore" contou a fonte do The Sunday Times, "acho que ela se sentiu como uma estranha desde o princípio. Esta não era a vida à qual ela estava acostumada por isso queria sair." Embora estivesse determinada a fazer de Windsor a sua casa, consta que Meghan continuava a sentir-se só quando o casal de mudou para Frogmore Cottage pouco depois do nascimento de Archie. Apesar de Frogmore estar perto do Castelo de Windsor, onde a rainha passa os fins de semana, é uma área rural, o que agravava a sensação de isolamento de Markle, sem quaisquer amigos por perto.

Por fim, a fonte revelou ao Times que a independência financeira foi uma força motriz por detrás da decisão dos Duques de abandonar a realeza, já que Meghan sempre dependeu do seu próprio rendimento até ao casamento e a nova realidade a fazia sentir "insatisfeita". Apesar de a decisão de se afastar da sua família, a fonte acrescentou que uma das vantagens de o fazer foi a melhoria da relação entre Harry e William depois de um período de tensão entre os dois.