O amuleto que Meghan usou, e que pertencia a Diana, esconde um simbolismo

A entrevista que Harry e Meghan concederam a Oprah Winfrey tem feito manchetes ao longo do dia. Além das revelações sobre o que levou ao afastamento dos duques da família real britânica, a entrevista contou com vários desabafo intensos, sobretudo por parte de Meghan, que confessou ter chegado a pensar em suicídio.



Meghan usou um vestido preto em seda, da Armani, com uma flor de lótus bordada, símbolo de renascimento e resiliência.

Princesa Diana, 1997 Foto: Getty Images