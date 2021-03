Palácio reage à entrevista de Harry e Meghan

Trasmitida nos EUA no domingo à noite, e depois no Reino Unido, segunda-feira à noite, concederam a Oprah Winfrey deixou o mundo em choque, fez manchetes, e abalou a realeza britânica. O casal fez revelações que podem mudar a monarquia, ou pelo menos forçar uma discussão séria sobre vários dos seus pilares, e que incluíram temas como a maternidade, a saúde mental ou a discriminação racial. Há alusões a episódios específicos, como quando Meghan foi acusada de fazer Kate Middleton chorar , quando o que aconteceu foi o inverso.Ontem à noite, segundo o jornal The Times, a rainha recusou-se a assinar um comunicado que manifestasse o "amor e a preocupação da família pelo casal". Segundo o diário, Isabel II precisou de mais tempo para considerar a sua resposta, que chegou agora, "A família inteira entristeceu-se ao saber a extensão total do desafio que os últimos anos têm sido para Harry e Meghan" lê-se na declaração emitida pelo Palácio de Buckingham."As questões levantadas, particularmente as raciais, são preocupantes. Embora algumas destas recordações possam variar, são levadas muito a sério e serão abordadas pela família em privado."A declaração termina com a afirmação: "Harry, Meghan eserão sempre membros da família muito amados."No verão, o casal espera a chegada de um novo bebé , uma menina, uma revelação feita durante a entrevista.