Meghan e Harry anunciam gravidez com fotografia cúmplice

Os Duques de Sussex, afastados da realeza, vão ser pais novamente. Quem antecipa a notícia é a Vogue americana, que revelou uma fotografia do casal a preto e branco captada por Misan Harriman.



"Meghan Markle e o príncipe Harry confirmaram que estão à espera de um segundo filho com uma fotografia exclusiva a preto e branco" escreve a Vogue, num post no Instagram. Archie Harrison vai mesmo ter um irmão ou irmã mais novo/a.