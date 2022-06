Kim Kardashian: "Se me disserem que tinha de comer excremento todos os dias para ser jovem, talvez o fizesse"

Ao falar da sua nova linha de cuidados de rosto, a SKNN, que inclui nove passos e custa certa de 630 doláres, Kim Kardashian revela que não tem limites quando se trata de aparência. Com vários negócios avaliados em mais de mil milhões de doláres, não é a primeira vez que a empresária vai ao extremo para manter um look jovem. No passado mês de maio, passou mais de 18 horas a pintar o cabelo de platinado e três semanas a perder peso, para conseguir usar o controverso vestido de Marilyn Monroe na Met Gala.

Em 2013, publicou uma selfie que não só assustou os seus seguidores, como os deixou preocupados. Kim Kardashian fez um facial "vampiro", onde o sangue é retirado do corpo e colocado no rosto para transformar, aparentemente, a pele. Apesar de ter admitido que não o faria de novo, confessou ao The New York Times numa recente entrevista que "se me disserem que eu literalmente tinha que comer fezes todos os dias para ter uma aparência jovem, talvez o fizesse". Declara também que não faz nenhuma rotina prejudicial à saúde e que trabalha bastante para manter a sua aparência.





Sem preocupações para quem está a pensar comprar a nova linha de produtos de rosto: excrementos não fazem, até à data, parte da lista de ingredientes.