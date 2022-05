Como vestir (ou despir) um peito grande

Monocromático

Não há como falhar. O uso de uma cor dominante em look total cria uma harmonia corporal que permite acessórios de diferentes cores e formatos para marcar a diferença, como por exemplo um cinto que acrescenta elegância e define a cintura ou como fez Cristina Ferreira aqui.

Quimono, €149, Massimo Dutti; 2 – Brincos Suzane, €180, Juliana Bezerra; 3 – Soutien Tiziana Pretty Flower, €29,90, Intimissimi; 4 – Saia, €358, Diogo Miranda; 5 – Mules, Zara (preço sob consulta); 6 – Carteira, €125, Guess Foto: D.R

Body, €170, by Malene Birger; 2- Colar Triplo Trevo, €105, Topázio; 3- Boné, €350, Balmain na Fashion Clinic; 4- Carteira, €123, Tosca Blu; 5- Pó compacto Plein Air Radiant Glow Powder Mirage, €83, Hermès; 6- Calças, €69,95, Zara Limited Edition; 7 – Ténis Superstar, €100, Adidas Foto: D.R

Peças que se colam e desenham assão sinónimo de confiança. Caso o propósito seja desviar todas as atenções da zona do peito, o recurso a acessórios revela-se essencial. A cintura adelgaçada destaca o look na totalidade sem uma

A eterna camisa de inspiração masculina permite definir a profundidade do decote ao mesmo temo que transmite sofisticação e descontração conforme a ocasião e complementos. Mais cool ou formal, é obrigatória independentemente do tamanho da copa.

Carteira Roseau, €290, Longchamp; 2- Óculos, €327, Face a Face na Óptica Boavista; 3 – Camisa Eleth, €119,90, Kocca; 4 – Calças, €124,90, Relish; 5 – Soutien, €42,99, Triumph; 6 -Sapatos, €495, Sportmax; 7 – Batom Coco Baume, €38, Chanel Foto: D.R

Destaque inferior

Manter a discrição de um decote é possível, basta apostar em tons neutros na parte superior e em peças estampadas, brilhantes ou com aplicações na zona inferior. Os olhares serão automaticamente desviados neste jogo de equilíbrio.

Top, €15,99, Mango; 2- Óculos 5019, €105, Levi’s; 3- Carteira Power Lunch, €225, Josefinas; 4 – Relógio 4910/1201R Twenty, Patek Philippe (preço sob consulta); 5 – Calças Bezim, €108,80, Kocca; 6- Batom Retro Matte, €21,50, MAC na Perfumes & Companhia; 7 – Sandálias, €99,95, Massimo Dutti Foto: D.R

Sobreposições

Uma aposta certeira: o efeito camada. Qualquer e todo o tipo de abrigo usado sob um decote pronunciado revela uma subtil sedução, serve todas as tipologias de corpo e estilos com elegância e descontração, e acima de tudo transmite proteção.