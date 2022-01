Pete Davidson revela segredo do seu sucesso com as mulheres

Deixámos 2021 e entrámos em 2022 com uma certeza: Kim Kardashian e Pete Davidson, e Kanye West e Julia Fox estão entre os casais de celebridades que mais vão dar que falar ao longo do ano. Se por um lado, o ex de Kim tem feito aparecido na semana da moda de Paris com a sua nova namorada, Kim tem dado que falar por causa da sua relação com Davidson.



Natural de Staten Island, Nova Iorque, Davidson, que é comediante, tem uma lista de namoradas belas e inteligentes - Ariana Grande, Kate Beckinsale, Phoebe Dynevor, só para nomear algumas - mas há quem não entenda o fenómeno da sua popularidade (será o look trashy ou o cabelo louro despenteado?). Agora, Pete Davidson vem revelar finalmente a razão por que as mulheres gostam tanto dele.



O que é que tem este jovem de 28 anos aparentemente vulgar que o torna tão atraente? Durante um espetáculo no teatro New York City Center na semana passada, Davidson comparou-se a si próprio com "um filme em DVD com desconto", cita o Independent.



"Parece haver uma curiosidade sobre mim, é o que os meus amigos me dizem", disse o comediante do programa Saturday Night Live ao público." Davidson usou a analogia dos filmes que se encontram numa caixa de pechinchas de uma loja de DVD's - enquanto alguns pertencem à caixa, outros são muito amados e vistos como um achado para qualquer um que encontre um exemplar a preço com desconto. "Eu sou o diamante no lixo", disse ainda, com humor.



Recorde-se que o comediante fala com abertura sobre saúde mental, e recentemente disse que está "totalmente à vontade" estando com uma mulher que é mais bem sucedida do que ele, neste caso, Kim Kardashian.



Os seus comentários chegam dias depois de Kanye West ter lançado um novo single com uma referência a Davidson. "Deus salvou-me daquele acidente/ Just so so so so I can beat Pete Davidson's ass" canta West, em Eazy.



Os primeiros indícios do romance de Kardashian e Davidson surgiram pela primeira vez em novembro, quando o casal foi visto a deixar um carro de mãos dadas, e entretanto já passaram férias nas Bahamas.