Dakota Johnson revela por que usa um vibrador na rotina de beleza

Há muitos truques de beleza improváveis, que recorrem a objetos de outros universos para as finalidades mais particulares. Veja-se quem usa a escova de dentes para pentear as sobrancelhas, depois de esta já não ter utilidade para a sua função principal. Mas agora é a vez de Dakota Johnson mudar as regras do jogo e nos surpreender ao confessar que recorre a um vibrador na sua rotina de beleza.A atriz, que é simultaneamente investidora e co-criadora da marca Maude, revelou recentemente à Vogue Australia que usa um pequeno vibrador todas as manhãs no seu rosto como parte da sua rotina matinal.O vibrador é definido pela marca como um massajador de corpo inteiro. Isso significa que não é exclusivamente para estimulação clitoriana, como acontece com a maioria dos vibradores. Em vez disso, a empresa diz que é um "massajador de zona erógena de corpo inteiro."Em entrevista à InStyle, e comentando o tema, a dermatologista Shari Sperling esclarece que "um vibrador pode, teoricamente, ser usado sobre os seios nasais, ao longo da testa e maçãs do rosto para estimular a drenagem linfática", e que "possivelmente também pode ajudar no descongestionamento nasal". Há também alguns benefícios desta 'técnica' para a beleza. Esta dermatologista acredita mesmo que usar um vibrador no rosto pode ajudar a relaxá-lo, reduzindo a tensão muscular causada pela ATM ou outros problemas, e pode mesmo ajudar a aliviar o inchaço facial aumentando a circulação para dar à pele uma aparência rejuvenescida.