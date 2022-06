Do nu ao gráfico: a reinvenção do naked dress

Sedutor, ousado e divertido – assim é o icónico naked dress, uma peça que nunca sai verdadeiramente de Moda. De vestidos em tecido cor de pele a conjuntos semitransparentes, o vestido "nu" deixou a sua marca no mundo, continuando a servir de inspiração para os designers mais conceituados.

Kim Kardashian - e críticas relativas a uma possível destruição do vestido à parte - deslumbrou na MET Gala deste ano com aquela que é uma das peças mais conhecidas de Jean Louis, desenhada por Bob Mackie, e que Marilyn Monroe usou para desejar os parabéns ao presidente John F. Kennedy, em 1962.

Kim Kardashian na MET Gala (2022) Foto: @kimkardashian

Na década de 70, Mackie vestia a inesquecível Cher na MET Gala de 1974, e na cerimónia dos Óscares de 1986 os vestidos foram tão controversos como icónicos.

Cher e Bob Mackie na Met Gala de 1974 Foto: Getty Images

Mas se a função do "vestido nu" é chocar e provocar, a ideia do seu descendente, se assim se pode chamar, é exatamente o oposto - esconder. De forma irónica e provocadora, mostra sem mostrar aquilo que não pode ser visto sem censura, lutando contra o duplo padrão que a sociedade mantem sobre o corpo humano e a objetificação da mulher.





No meio das correntes punk dos anos 70, Vivienne Westwood marcava presença ao desenhar t-shirts com seios estampados, tal como o bikini (desenhado por Lotta Volkova para Jean Paul Gaultier) que Kylie Jenner envergou orgulhosamente para o Instagram, com a descrição Free the Nipple (libertem o mamilo), referência ao movimento que nasceu em 2012 com o documentário de Laura Esco, do mesmo nome.

'Tits' por Vivienne Westwood e Malcom McLaren (1977) Foto: Takashi Hatakeyama / The Kyoto Costume Institute

Kylie Jenner com bikini 'naked' da coleção da estilista Lotta Volkova para Jean Paul Gaultier Foto: @kyliejenner

A campanha lutava pela igualdade de género e opunha-se à objetificação sexual do corpo feminino. Lutava pela oportunidade das mulheres poderem estar em topless na rua, tal como os homens, sem sofrerem repercussões. Hoje, a expressão é ainda utilizada como "grito de guerra" contra o duplo padrão que redes sociais como o Instagram exercem sobre o corpo humano, onde os mamilos masculinos não sofrem quaisquer censura, ao contrário dos femininos.

Com rebeldia e determinação, o novo naked dress faz a sua aparência em estampados hiper-realistas do corpo feminino, eliminando o limite entre pele e peça. Trata-se de uma técnica artística conhecida como trompe de l’oeil, que, em francês, significa "enganar o olho". Recorrendo a truques de perspetiva e a ilusão ótica, um desenho bidimensional aparenta ser de três dimensões.





Zendaya em Balmain (2021) / Balmain Outono/Inverno 22/23 Foto: Getty Images / @balmain

Jean Paul Gaultier para Y/PROJECT (2022) / Megan Fox em Mugler (2022) Foto: @yproject_official / @muglerofficial

Tradicionalmente utilizada em arte e arquitetura, a técnica saltou para as passerelles do mundo da Moda com Elsa Schiaparelli, quando a designer desenhou uma t-shirt preta com uma gravata branca estampada, em 1930. A tendência foi seguida por outros criadores como Hermès e Vivienne Westwood, e mais recentemente por Olivier Rousteing em Balmain, Pierre-Louis Auvray da Forbidden Knowledge ou pela designer portuguesa Constança Entrudo, que por sua vez apostaram numa versão mais futurista e extremamente realista.