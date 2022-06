Terá Kim Kardashian destruído o vestido de Marilyn Monroe?

Sessenta anos após Marilyn Monroe cantar os parabéns ao presidente John F. Kennedy, num vestido feito exclusivamente para a ocasião, novas fotos mostram os danos causados por Kim Kardashian, que vestiu a icónica peça na Met Gala de 2022.

Parece que as polémicas não deixam a socialite de 40 anos, que não só foi criticada por vestir a peça, como foi condenada por perder peso para caber na mesma. O designer Bob Mackie expressou o seu desagrado ao ver o vestido que desenhou na passadeira vermelha. "Ninguém devia ser visto naquele vestido", confessou à Entertainment Weekly, depois do evento.

As fotografias foram partilhadas pelo colecionador Scott Fortner, detentor da maior coleção de peças e artigos da atriz. É possível ver os rasgões na parte de trás do vestido, e até a perda de cristais e lantejoulas, em comparação a fotos de 2016. Fãs de Marilyn Monroe estão a demonstrar o seu descontentamento perante a situação, depois do museu Ripley's, onde o vestido se encontra em exposição, ter garantido a preservação do mesmo.