Criador de vestido de Marilyn contra look de Kim Kardashian. "Ninguém mais deveria ser visto naquele vestido"

No início do mês, em noite de Met Gala, um parte dos fãs de Marilyn Monroe atirou-se de garras e dentes ao look de Kim Kardashian, porque a socialite envergou o icónico birthday dress com que a estrela dos anos 50 cantou os parabéns ao presidente John Kennedy, em 1962.

E ao que tudo indica, os internautas não foram os únicos desapontados com a escolha de Kim. O designer Bob Mackie, cujo esboço inspirou o também designer Jean Louis a criar a deslumbrante peça, revelou à revista Entertainment Weekly que o "empréstimo" do vestido tinha sido um grande erro. "Marilyn era uma deusa. Uma deusa louca, mas uma deusa. Ela era simplesmente fabulosa. Ninguém fotografava assim. E foi feito para ela. Desenhado para ela. Ninguém mais deveria ser visto naquele vestido", comentou o criador de 82 anos.

Esta não é a primeira vez que Mackie demonstra o seu desagrado no que toca à família Kardashian. No ano passado, afirmou ao site Page Six que o clã era famoso apenas por ser famoso. "Elas ganham muito dinheiro, por isso já algo a dizer sobre isso." O designer é conhecido por vestir celebridades como Cher, Ann-Margret, Lucille Ball, Carol Burnett ou Diahann Carroll.