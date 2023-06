Da princesa Kate a Juan Carlos. Quem foi ao célebre casamento de Hussein e Rajwa da Jordânia?

arquiteta e a filha de uma importante família saudita,

Príncipe herdeiro da Jordânia e a sua mulher Rajwa Al Saif. Foto: Reuters

Rania da Jordânia e o seu marido, o rei Hussein, cumprimentam os convidados. Foto: Reuters

Kate Middleton e William, príncipes de Gales. Foto: Reuters

Sofía e Juan Carlos, reis eméritos de Espanha. Foto: Reuters

Princesa Isabel da Bélgica. Foto: Getty Images

Willem-Alexander e Maxima da Holanda. Foto: Getty Images

Victoria e Daniel da Suécia. Foto: Getty Images

Primeira-dama dos Estados Unidos da América, Jill Biden, com a filha Ashley Biden. Foto: Reuters

Princesa da Jordânia, Iman bint Abdullah, e o marido Jameel Alexander Thermiotis. Foto: Reuters

Rainha Jetsun do Butão e princesa Eeuphelma do Butão. Foto: Getty Images

Um casamento na realeza nunca passa despercebido. Desta vez foramque reuniram no Zahran Palace, em Amã, na Jordânia, membros de famílias reais de todo o mundo para assistir à privada cerimónia.Os príncipes de Gales,, foram dos primeiros a chegar e a cumprimentar os pais do noivo, a elegante Rania da Jordânia e o seu marido, o- as boas relações entre as famílias são bem conhecidas. Também Sofía e Juan Carlos chegaram pouco depois, seguidos de, e Máxima e Guilherme da Holanda, entre outros, noticia a Vanity Fair espanhola. Miriam da Hungria também esteve presente com o seu marido, o príncipe Ghazi bin Muhammad.O casamento, marcado para as 16h, começou com a imponente entrada da noiva, que vestiu um lindíssimo vestido de mangas compridas, com um véu e uma longa cauda.