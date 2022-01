Dakota Johnson faz confidências raras sobre o relacionamento com Chris Martin

quem tem dois filhos (Apple, nascido em 2004, e Moses, nascido em 2006)

Don Johnson e Melanie Griffith e neta da atriz Tippi Hedren, e tem 32 anos, nunca revelou muito sobre o romance com Martin, de 44. Até hoje.



Discreta e reservada, Dakota Johnson sempre se manteve muito contida ao falar sobre os seus relacionamentos. Não é excepção com, o vocalista da banda Coldplay com quem namora (pelo menos) desde 2017. Martin foi casado com Gwyneth Paltrow , de. Já a atriz, que é filha de

"Estamos juntos há um tempo e saímos às vezes, mas ambos trabalhamos tanto que é bom estar em casa, no nosso conforto e em privado", disse a jovem atriz, numa entrevista à revista inglesa ELLE. O casal mora longe da agitação de Hollywood, numa casa em Point Dume, Malibu. Na verdade, "a maioria das festas acontece na minha casa" disse. Sobre a sua idade, afirmou ainda algo curioso: "tenho a impressão de ter ao mesmo tempo 48 e 26 anos. Já vivi muito, na minha vida. E vivi tudo muito jovem, então acho que me sinto mais velha". Recorde-se que o casal tem 12 anos de diferença.



omg chris martin dedicated My Universe to dakota johnson and she cried the way he pointed at her while singing “you, you’re my universe and i just want to put you first”

pic.twitter.com/US85Xrs4jG