Gwyneth Paltrow desvenda os conselhos sobre sexo que dá aos filhos

Na passada terça, 19, Gwyneth Paltrow foi entrevistada no talk show norte-americano Entertainment Tonight a propósito da estreia da série Sex, Love & Goop na Netflix, um programa onde um conjunto de casais procuram relações de intimidade mais satisfatórias com a ajuda de Paltrow e de uma equipa de especialistas.

A antiga estrela de Hollywwod tornou-se uma autêntica guru do bem-estar e a sua empresa de lifestyle Goop, fundada em 2008, uma marca com alcance a nível internacional - e com alguma polémica pelo meio – quem não se recorda, por exemplo, da vela This Smells Like My Vagina?

Agora, a atriz e empresária deu mais um motivo à imprensa para fazer manchetes ao revelar como aborda o tema do sexo com ambos os filhos, no caso Apple de 17 anos e Moses, de 15, nascidos da relação com Chris Martin.

Paltrow, casada desde 2018 com o produtor e argumentista Brad Falchuck, desvendou nesse programa que procura encorajar os filhos a ouvirem-se a si próprios e aos seus instintos e que se algo lhes parecer correto devem seguir por esse caminho.

Antes, porém, a atriz começou por revelar que se tenta manter neutra quanto às suas opiniões quando fala de Apple e Mosses, revelando que na sua geração se recebiam muitas mensagens sobre sexo, o que muitas vezes não era positivas.

E continuou, "Tento ser apenas curiosa, os adolescentes nunca vão querer falar com os seus pais sobre sexo, nunca. Eu sigo esta pista e, felizmente, no ensino básico, eles têm uma educação sexual muito completa (…) Mas estou lá para qualquer dúvida, embora as perguntas sejam mínimas".

View this post on Instagram A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Num último concelho, Paltrow sublinha ainda a importância de nos mantermos perto da nossa verdade, isto é "penso que a principal coisa que ninguém nos diz é que temos de ficar muito perto da nossa própria verdade e permanecer íntegros com essa verdade", isto porque segundo a mesma, quando estamos num relacionamento em que não somos nós mesmos torna-se algo bastante prejudicial para como nos sentimos conosco próprios. Subscrevemos tudo.