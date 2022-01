"Não é nada que as pessoas não tenham já visto.” A resposta de Dakota Johnson por usar um mini-vestido

Na última quarta-feira, 19, Dakota Johnson foi ao programa do canal norte-americano CBS, onde protagonizou um momento irónico, que acontece logo no início da conversa com o apresentador, James Corden.

Ao sentar-se, a atriz, que usava um elegante vestido encarnado da marca Magda Butrym pareceu preocupada com a bainha do mesmo, que ficou bastante subida. Quando Corden lhe perguntou se tinha frio e queria que ele lhe emprestasse um casaco, Johnson respondeu que "não é nada que as pessoas não tenham já visto," provocando uma gargalhada na audiência.

Dakota Johnson é filha das também atores Melanie Griffith e Don Johnson, e ficou conhecida pela trilogia 50 Sombras de Grey, baseada nos livros com o mesmo nome, e que referenciou nesta resposta com muito sentido de humor.

Aos 32 anos, a atriz norte-americana encontra-se agora a promover o seu novo filme, A Filha Perdida, de Maggie Gyllenhaal, no qual contracena com Olivia Colman, e que estreia em Portugal em fevereiro.