Dakota Johnson e Gwyneth Paltrow juntas de mãos dadas

Instagram @gwynethpaltrow Foto: Instagram @gwynethpaltrow

Nem todas as histórias de amor célebres têm de ser trágicas - nem as deles, nem as dos comuns mortais. A provar que a sororidade existe e que a cumplicidade entre atuais e ex's pode ser natural, Gwyneth Paltrow publica uma fotografia de mãos dadas com a atriz Dakota Johnson , que namora desde 2017 com o ex-marido da fundadora do site Goop,Tudo aconteceu numa história temporária do Instagram: Gwyneth abriu um dos quizzes da rede social para os fãs, onde a funcionalidadeestava disponível. Um deles pediu: "uma fotografia com a Dakota". E o seu desejo foi cumprido. Gwyneth e Chris mantiveram um relacionamento desde 2003 a 2016, e têm dois filhos, Apple e Moses.Na fotografia em questão, aparecem as duas lado a lado, num cenário que parece ser o de um parque, vestidas com jeans, e a usarem casacos semelhantes, ambos em verde caqui. Os sorrisos das duas mostram que, possivelmente, mantêm uma relação saudável e descontraída. As atrizes já tinham surgido juntas num desfile da Gucci Love Parade em 2021.Recentemente, Apple Martin mostrou-se num momento embaraçoso quando a mãe, durante um podcast, disse que ex-namorado tinha sido melhor na cama