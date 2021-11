Dakota Johnson acusa Alfred Hitchcock de destruir a vida da sua avó "porque ela não queria dormir com ele”

"Ele arruinou a sua carreira porque ela não queria dormir com ele, e ele aterrorizou-a. Nunca foi responsabilizado", disse Johnson durante o podcast da revista The Hollywood Reporter, referindo-se ao assédio sexual que a sua avó sofreu na década de 60, no auge da sua carreira como atriz.

Tippi Hedren, hoje com 91 anos, trabalhou com Alfred Hitchcock nos filmes Os Pássaros, de 1963, e Marnie, de 1964. No seu livro, publicado em 2016, a ex-atriz afirma ter sido vítima de assédio sexual por parte do antigo realizador. Em Tippi: A Memoir, Hedren relata várias destas situações, nomeadamente uma situação em que, no decorrer das gravações de Os Pássaros, Hitchcock lhe pediu para ela lhe tocar.

"É completamente inaceitável que pessoas numa posição de poder exerçam esse poder sobre alguém numa posição mais fraca, independentemente da indústria. É difícil falar disto porque é sobre a minha avó. Não queres imaginar alguém a aproveitar-se da tua avó", disse Johnson.

Tippi Hedren com o seu livro 'Tippi: A Memoir', no Festival do Livro, em 2017 Foto: Getty Images

Durante o podcast, a atriz de 50 Sombras de Grey contou também como Hedren a ensinou e à sua mãe, Melanie Griffith, a defenderem-se e a não "aturar essa porcaria" de ninguém. "Ela sempre foi muito honesta e firme sobre o facto de se defender. Foi o que ela fez".