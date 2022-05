O simbolismo oculto no véu de noiva de Kourtney Kardashian

Scott Disick - relação da qual resultaram os seus três filhos, Mason, Penelope e Reign - se apaixonou pelo baterista Travis Barker. Os dois casaram no passado 22 de maio, em Itália, como revelaram as fotografias publicadas nas redes sociais da Vogue italiana. Não se pense que Kardashian fez jus à religiosidade italiana, ao usar um véu com uma Virgem Maria gigante bordada, pois na verdade esta é uma réplica de uma tatuagem que o marido tem na nuca.Depois de os fãs especularem sobre esta escolha de véu - que acompanha um mini vestido branco - sabemos também que o vestido tem assinatura da dupla de Dolce & Gabbana, que frequentemente usa motivos religiosos nas suas criações. É um vestido de alta-costura da marca, feito com renda e cetim, e inspirado na lingerie vintage.



O mini vestido foi usado com luvas brancas compridas e em renda, permitindo que o longo véu fosse a peça protagonista deste conjunto. O toucado foi bordado à mão e incorporou flores mediterrânicas, assim as palavras: "Família, Lealdade, Respeito".



"Bem, a Virgem Maria foi tatuada no meu capataz quando eu tinha 18, 19 anos, e fui criado católico", disse Barker ao site Vice, em 2015. "Rezo; acredito em Deus". Definitivamente, penso que fui abençoado, e estou aqui por uma razão depois de ter sido o único sobrevivente de um acidente de avião", revelou, à publicação, nesse ano. Um motivo suficientemente forte para levar Kourtney a prestar-lhe homenagem nesta parte do seu vestido.



O mundo não foi o mesmo depois de Keeping Up with the Kardashians, um reality show americano que mudou a forma como viamos as socialites. De todas as irmãs Kardashian, Kourtney, de 43, é a mais velha e sempre foi uma das menos populares, até à fundação do site Poosh, sobre wellness, e da sua exposição maior nas redes sociais.Acontece que Kourtney, que foi casada com