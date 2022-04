Britney Spears fala sobre nova gravidez: "O melhor sexo de todos os tempos”

Numa longa publicação do Instagram, Britney Spears remete-nos aos tempos de inico de carreira e faz uma reflexão pessoal sobre o seu percurso. Refere como os média a destruíram quando foi mãe pela primeira vez, a pressão que sente com a fama e partilha detalhes sobre a sua gravidez atual. A cantora menciona que tem começado a encontrar a felicidade nas pequenas coisas e que "chegou a altura de [eu] pensar em livros, maquilhagem, filmes clássicos, grandes conversas e o melhor sexo de sempre!".

"O meu primeiro disco saiu quando eu tinha 16 anos e engravidei aos 24. Eu era uma bebé a criar dois bebés com 17 carros à porta da minha casa. Não sabia como jogar o jogo, nem sequer sabia como me vestir ou arranjar o meu próprio cabelo, não tinha a menor ideia", recordou a artista.

Spears não poupou palavras nem temas. Chegou até a brincar que não quer ser "uma grávida zangada a comer donuts todas as manhãs", afirmando que está na hora de começar a restruturar as suas prioridades e a aproveitar os momentos altos da vida. "O sexo é maravilhoso quando estás grávida", acrescentou. Paris Hilton, amiga de longa data da artista, demonstrou o seu apoio com um comentário no post: "amo a tua honestidade e vulnerabilidade".

O noivo de Britney de 28 anos, Sam Asghari, reagiu ao que será o seu primeiro filho numa publicação do Instagram. "Casamento e filhos são uma parte natural de um forte relacionamento, cheio de amor e respeito. Ser pai é algo que eu sempre quis e penso que é o trabalho mais importante que alguma vez vou fazer".