Britney Spears critica a família nas redes sociais

A 29 de setembro, Jamie Spears, pai da artista, viu-se suspenso da função de tutor legal da filha, posição que detinha desde 2088, altura em que Britney Spears foi hospitalizada sob um esgotamento nervoso. A cantora ganhou assim a batalha legal, onde se afirma vítima de abuso e extorsão por parte do progenitor, durante anos consecutivos.

Britney Spears, que recentemente ficou noiva do ator Sam Aghari, tem vindo, aos poucos a revelar pistas que dão para compreender como se sente e posiciona face à sua história, entretanto mediatizada nos últimos meses, muito graças ao movimento público #freebritneyspears.

Neste seguimento, surgiu um post no início da semana na sua conta oficial de Instagram em que se refere diretamente à família, sem no entanto especificar nomes. A artista partilhou uma imagem com uma mini máquina de escrever e algumas rosas e começou a legenda a explicar que muitas pessoas só estão por perto e a darem o seu apoio quando é conveniente para as próprias. Afirma-se ainda cansada de ser compreensiva, comparando-se a Madre Teresa de Calcutá. Para que não restassem dúvidas, escreveu mesmo "esta mensagem é para a minha família… por me magoar mais profundamente do que alguma vez saberá". No final, refere também que apesar de a questão da tutela estar prestes a acabar, ainda quer justiça para si.

"Tenho apenas 1.62m, mas já interpretei a pessoa mais importante durante toda a minha vida... Sabem como isso é difícil?", confidenciou. Num post posterior, no dia seguinte, citou-se, usando esta mesma frase. As manifestações de apoio, quer através de likes ou sob a forma de comentários têm sido aos milhares, ou não estivéssemos a falar da para-sempre rainha da pop.