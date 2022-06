Por dentro da nova mansão de 11 milhões de Britney Spears

Britney Spears decidiu investir numa nova morada com o agora marido, Sam Asghari. Depois de uns longos anos de controvérsia, e agora livre da tutela do pai, este é um novo começo para a cantora, que casou no último dia 9 de junho. A residência fica no bairro de The Oaks, em Los Angeles, e não foi escolhida ao acaso, pois fica perto da casa do ex-marido, Kevin Federline, e dos dois filhos que têm em comum, Sean de 16 anos, e Jayden, de 15, revelou o site TMZ na última segunda-feira. Nenhum dos filhos da estrela da pop esteve presente no casamento, mas como revelou o advogado de Kevin Federline à revista People "eles estão felizes pela mãe e esperam um brilhante futuro para Sam e Britney". A cantora perdeu a guarda dos filhos há 14 anos.



A mansão de mais de 1000 m² foi construída em 2008, e tem seis quartos, nove casas de banho, um ginásio, um spa, uma adega, e um anexo que pode servir de casa de hóspedes. Como não poderia faltar em Los Angeles, tem também uma garagem para cinco carros. Custou 11,3 milhõe de euros.