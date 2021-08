Britney Spears: a liberdade estará perto?

Jamie Spears entregou os documentos que o afastam do papel de tutor da filha, Britney Spears, na passada quinta, 11, no Tribunal Superior de Justiça de Los Angeles, EUA, segundo o jornal The Guardian. No entanto, diz que "só o fará na altura certa".

"Jamie não acredita que uma batalha pública com a filha seja do seu melhor interesse", afirmam os advogados. "O Sr. Spears pretende trabalhar com o tribunal e com o novo advogado da cantora para preparar uma transição ordeira para um novo tutor", acrescentaram. Lamentaram ainda o sucedido pois Spears "continua a servir [a filha] fielmente e não deveria de ser suspenso ou afastado, certamente não devido a acusações falsas".

Cartaz com a legenda `Justiça para Britney´ durante uma manifestação. Foto: Getty Images

Porém, Mathew S.Rosengart, representante da artista, mostra-se satisfeito com a decisão. "Esperamos continuar a nossa investigação sobre a conduta do Sr. Spears e outros, nos últimos 13 anos, enquanto retirou milhões de dólares dos bens da sua filha", afirmou.

É mais uma conquista na batalha da cantora, de 39 anos, para se libertar 'das garras' do pai. Em junho, tinha avançado com uma petição, perante o tribunal, para que o acordo feito em 2008 entre ela e o pai fosse dissolvido. Acordo esse que permitiu a Jamie Spears ganhar controlo de todo o património financeiro da filha, avaliado em cerca de 50 milhões de euros, para além de controlar a sua carreira e vida pessoal.

"Estou aqui para me livrar do meu pai e acusá-lo de abuso de tutela… Sempre tive imenso medo dele", disse a artista em tribunal. Assinar documentos sem autorização prévia, casar ou ter filhos são apenas algumas das decisões que a artista deixou de poder tomar sozinha. Outras acusações estão relacionadas com o facto de ter sido obrigada a tomar medicação e dar concertos contra a sua vontade.

'Framing Britney Spears', documentário do The New York Times sobre a tutela da cantora

A tutela da artista ganhou dimensão mundial com o lançamento do documentário biográfico Framing Britney Spears, do The New York Times, que recorda os acontecimentos que levaram a tal acordo.