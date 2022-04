As cenas mais escaldantes de sempre em séries de televisão

Bridgerton (Netflix)

A segunda temporada de Bridgerton acaba de chegar à Netflix, mas já se sabe que vem aí uma terceira e ainda uma prequela. Os fãs da série já estão habituados às cenas de tirar a respiração, até porque o sexo é um dos temas centrais do argumento baseado nos livros de Julia Quinn. Ao longo de 16 episódios cheios de momentos dignos de bolinha vermelha, destaque para a noite de núpcias (episódio 5) de Simon e Daphne, o casal protagonista da primeira temporada, e para o episódio sete da segunda temporada, cujas personagens principais são Kate e Anthony.

Kate e Anthony Foto: IMDB/ Liam Daniel/Netflix

Outlander (Netflix)

A química entre Claire, protagonizada pela atriz Caitriona Balfe, e Jaime, Sam Heughan, é eletrizante. Com seis temporadas no total, é difícil escolher a cena mais quente do casal, contudo sugerimos o orgasmo de Claire no episódio 11 da primeira temporada.

Claire e Jaime Foto: IMDB/Aimee Spinks/ Starz Entertainment, LLC

The Girlfriend Experience (Starz, não disponível em Portugal)

Ao longo das três temporadas, há muitas cenas de sexo por onde escolher, mas lembramos aqui o momento de amor entre Erica Myles (Anna Friel) e Anna Garner (Louisa Krause) em que as duas mulheres se envolvem apaixonadamente na cozinha.

Erica Myles e Anna Garner Foto: IMDB

A Guerra dos Tronos (HBO)

É conhecido por ser um dos maiores sucessos televisivos da última década e também pelas cenas sem filtros cor-de-rosa, da morte ao sexo. Contudo, existe um episódio que merece destaque. Quando Grey Worm, um eunuco, e Missandei se envolvem, a cena é sensual e doce, pois Worm está totalmente focado no prazer da parceira.

Grey Worm e Missandei Foto: IMDB/HBO

Pessoas Normais (HBO)

A série baseada no romance de Sally Rooney com o mesmo nome, é um conto de amor dos tempos modernos sobre dois jovens com vidas e personalidades opostas. Tal como o livro, o argumento segue os últimos anos da adolescência, a entrada na universidade e os constantes encontros e desencontros antes de chegarem à idade adulta. Vale a pena rever uma das cenas-chave do final da temporada, quando Connel e Marianne se reencontram, após anos de relações com outras pessoas.

Connel e Marianne Foto: IMDB

Gossip Girl (HBO)

O reboot da icónica série, cuja versão original contava com Blake Lively e Leighton Meester, não fica nada atrás no que toca a relações amorosas, drama e temas controversos. Um exemplo é a relação a três das personagens Aki (Evan Mock), Audrey (Emily Lind) e Max (Thomas Doherty), que dá origem a várias cenas íntimas.

Aki, Audrey e Max Foto: IMDB

Minx (HBO)

A série passada na década de 1970 centra-se em Joyce (Ophelia Lovibond), uma jovem feminista que une esforços com um editor (Jake Johnson) para criar a primeira revista erótica para mulheres. Escusado será dizer que na cena onde a personagem principal se envolve com o primeiro modelo para a revista, um bombeiro musculado, as coisas aquecem rapidamente.