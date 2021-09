Britney Spears: pai da cantora pede fim da tutela após 13 anos

Após meses de luta, a cantora norte-americana conseguiu o que desejava – liberdade.

Em agosto, tinha ficado acordado em tribunal que Jamie Spears iria afastar-se do cargo de tutor da filha, mas com a condição que tal fosse feito "na altura certa". Porém, o pai de Britney Spears avançou ontem, dia 7, com uma petição para terminar o acordo de tutela da filha, a qual terá de ser aprovada pela juíza Brenda Penny, de acordo com o Publico.

"Os acontecimentos recentes relacionados com essa tutela puseram em causa se as circunstâncias mudaram a tal ponto que os fundamentos para o estabelecimento de uma tutela podem já não existir ", lê-se no requerimento, citado pela CNN, relativamente à causa que levou a tal decisão.

Britney Spears. Foi no documentário 'I am Britney Jean' (2013) que a cantora falou da doença publicamente. Foto: Getty Images

Os advogados de Jamie Spears afirmam que tal como já tinha sido referido, "tudo o que ele quer é o melhor para a sua filha".

"A sra. Spears disse a este tribunal que quer retomar o controlo da sua vida sem uma tutela", lê-se no documento entregue ao tribunal de Los Angeles. "[Britney] quer ser capaz de tomar decisões sobre os seus cuidados de saúde, decidir quando, onde e com que frequência tem terapia. Quer controlar o dinheiro que ganhou com a sua carreira e gastá-lo sem supervisão. Quer casar e ter filhos, se for essa a sua vontade. Em suma, quer viver a vida como desejar, sem as restrições de uma tutela ou de procedimentos judiciais", refere o documento.

Nos últimos meses, Britney tinha recorrido à justiça dos Estados Unidos várias vezes, alegando a tutela do pai como "abusiva". Mathew Rosengart, advogado da mesma, reagiu ao acontecimento declarando que se tratava de uma vitória para a cantora, mas que as investigações relativamente à gestão do património financeiro da filha iriam continuar à mesma. "Parece que o sr. Spears acredita que pode tentar evitar a sua responsabilidade e a justiça", disse Rosengart num email, segundo o The Guardian.

Britney foi colocada sob a tutela do pai por questões relacionadas com a sua saúde mental. A próxima audição do caso está marcada para dia 29 de setembro.