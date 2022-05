Britney Spears sofre aborto espontâneo

Apenas um mês após anunciar que estava grávida, a estrela pop recorreu novamente às redes sociais para partilhar uma notícia menos feliz. Numa publicação do Instagram, Britney Spears , de 40 anos, revelou queque esperava com o noivo Sam Asghari."Este é um momento devastador para qualquer pai", começou por dizer. "Talvez devêssemos ter esperado para anunciar [a gravidez] até a mesma estar mais avançada, contudo, estávamos demasiado entusiasmados para partilhar as boas notícias. O amor que sentimos um pelo outro é a nossa força. Vamos continuar a tentar expandir a nossa bela família. Estamos gratos pelo vosso apoio", concluiu a cantora.Britney Spears tem dois filhos com o ex-marido Kevin Federline - Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15 anos.