As teorias da conspiração que estão a enlouquecer Meghan Markle

Meghan Markle com o filho Archie. Foto: D.R

A fotografia de anúncio da segunda gravidez de Meghan Markle com o príncipe Harry Foto: Instagram @ misanharriman

Meghan Markle e príncipe Harry na entrevista com Oprah Winfrey Foto: D.R

Desde pequenos estamos habituados a vernos filmes de desenhos animados. Os da Disney, por exemplo, e principalmente os mais antigos como A Bela Adormecida ou A Cinderela, estão recheados de príncipes e princesas a viver felizes para sempre. E, por vezes, esta fantasia sai do ecrã de duas dimensões para a vida real, embora nem sempre corra bem, como está a acontecer com, filho da princesa Diana Grande parte das teorias da conspiração são inofensivas e não merecem atenção. Porém, desde que a duquesa anunciou que estava grávida do seu primeiro filho, os apaixonados nunca mais tiveram sossego. Num canto "tóxico" da internet começaram a nascer histórias dignas de filmes de Hollywood. Segundo estas, há quem acredite que as duas, queou que. O bullying online tornou-se tão grave que, em 2019, o palácio de Buckingham mencionou o sucedido, algo que não costuma fazer.Durante uma investigação levada a cabo por Ellie Hall, do site BuzzFeed, uma das contas que partilha estas teorias da conspiração pertence à, Samantha Markle (57 anos), que sofre de esclerose múltipla, segundo a publicação . "A conta de Samantha no Twitter tem apoiado muitas teorias infudadas sobre Meghan e afirmou ter conhecimento que eram verdadeiras", lemos no artigo. Quando confrontada com o assunto, a irmã respondeu através dos advogados, que afirmam que o e-mail e outras contas da sua cliente tinham sido alvo de hackers. Antes disto, Samantha já era conhecida na esfera dos meios de comunicação. Numa entrevista de 2016 ao jornal The Sun, apelidou a duquesa de Sussex de "superficial" e, noutras ocasiões, disse que esta tinha abandonado o pai (que as duas partilham) e a família. Inclusive, chegou a publicar uma autobiografia denominada(2021), onde se descreve como babysitting da mais nova e refere saídas para comerem gelados e telefonemas frequentes, algo que a mesma nega firmemente.A última vez que Meghan falou sobre a irmã em público foi durante a entrevista de março de 2021 com Oprah Winfrey . Confessou que cresceu como filha única, que desejou ter tido irmãos e que a última vez que viu Samantha foi há pelo menos 18 anos e, antes disso, há dez anos. Seria de esperar que a sua declaração pusesse um ponto final no drama familiar, mas não. No início do mês, Samantha iniciou uma ação judicial contra a irmã, alegando que os seus comentário durante a entrevista referida equivalem a difamação, noticiou o site TZM Outras teorias que correm pela internet afirmam que utilizaram um boneco para substituir Archie nas fotografias dos paparazzi e que este pode ter síndrome de Down. O burburinho é tanto que os haters deste membro da família real intitularam-se de, enquanto os fãs chamam-se, de acordo com o BuzzFeed.