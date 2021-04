Como Harry e Meghan reagiram à morte do príncipe Philip, e quem irá (ou não) ao funeral

Capela de Saint George, no Castelo de Windsor,

"Harry fará todos os possíveis para regressar ao Reino Unido e reunir-se com sua família", disse uma fonte próxima do Palácio de Buckingham ao

.

Quanto

à duquesa de Sussex, grávida de seu segundo filho

- que se espera nascer no início do verão - aguardava o o conselho dos médicos para saber se poderia viajar com segurança. De acordo com uma notícia publicada pela Madame Figaro, a resposta é não. Portanto, é sozinho que o Príncipe Harry viajará para Inglaterra.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn