Revelada a frase que levou Meghan Markle a ser processada pela meia-irmã

Meghan Markle está ser a processada pela meia-irmã por, na sequência da entrevista dos duques de Sussex a Oprah Winfrey, em março de 2021. No processo inicial, de março do ano passado, Samantha alega que foi vítima de difamação, e que tais declarações falsas tiveram um impacto a nível mundial, alcançando "cerca de 50 milhões de pessoas em 17 países". A frase foi dita como se Samantha não existisse, o que melindrou a também atriz.As alegadas mentiras de Meghan submeteram Samantha a uma "humilhação, vergonha e ódio à escala mundial", lê-se no documento, citado pela CNN international. Tratou-se de uma "" com o objetivo de "" de Samantha e Thomas Markle, pai de ambas, de modo a que "não interferissem ou contradissessem a narrativa falsa" de Meghan.Em setembro passado, Meghan apresentou uma moção a fim de impedir que tanto ela como o marido fossem obrigados a depor, moção esta que foi indeferida ontem, dia 7, pelo tribunal da Florida.