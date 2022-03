Príncipe William e Kate Middleton dançam divertidos durante visita oficial às Caraíbas

Apesar de independente à mais de 40 anos, a rainha Isabel II continua a ser chefe de estado desta ex-colónia britânica, parte do itinerário do segundo dia de visitas reais às Caraíbas. Kate Middleton e o príncipe William visitaram a aldeia de Hopkins, considerada como o centro cultural da comunidade Garifuna.

O casal aterrou em Belize numa atmosfera tensa, com habitantes zangados a segurar sinais onde proclamavam: "Não vos queremos na nossa terra". Devido aos protestos, Kate e William viram-se obrigados a cancelar uma visita que tinham na vila de Indian Creek, no sul do país.



No entanto, apesar da chegada agitada, a viagem à aldeia Hopkinhs prosseguiu como planeado. O casal real juntou-se a uma festa tradicional deste povo das Caraíbas, onde foram avistados a dançar.

Com um vestido floral azul, a duquesa de Cambridge foi a primeira que se atreveu a dançar ao som da música, posteriormente acompanhada pelo seu marido. A organizadora, Laura Cacho, afirmou relativamente aos duques: "Ele tinha um belo ritmo. Foi um prazer para mim. A Kate também era excelente e definitivamente tem a cultura Garifuna nela", de acordo com a revista Madade Fígaro.

Após as danças tradicionais, William e Kate provaram a comida local, apreciaram caldo de banana de coco, Hudutu e papas de sava doce, enquanto assistiam a performances realizadas por crianças. Posteriormente, fizeram chocolate e ainda ajudaram a plantar uma árvore.



Alguns residentes expressaram entusiasmo à visita real. "Foi um compromisso bonito e cheio de cultura local! Adorei vê-los dançar", afirmou um habitante, segundo a mesma publicação.