"Mandona" e "controladora", o livro da irmã de Meghan promete revelações sobre a duquesa

Pertencer à realeza significa estar em constante exposição mediática. Mesmo com toda a discrição do mundo, há sempre paparazzi à espreita e holofotes apontados às personalidades reais. É o caso de Meghan Markle e do príncipe Harry, duques de Sussex, que se afastaram da realeza britânica oficialmente em março de 2020 - data em que as suas obrigações reais chegaram ao fim -, mas a verdade é que a realeza não se "afastou deles". Depois de terem renunciado aos seus privilégios,mudaram-se para o Canadá, onde vivem com o filho Archie, que no próximo dia 6 de maio fará 2 anos.E se o príncipe Harry estava habituado à fama real - afinal, falamos do filho da princesa Diana - Meghan estava mais resguardada das manchetes dos jornais e das revistas. No entanto, desde que a atriz detrocou a representação pela realeza , a verdade é que os tablóides, sobretudo os ingleses, nunca mais a perderam de vista.Agora há mais uma polémica que está prestes a abater-se sobre o jovem casal.Quando Samantha Markle revelou que estava a escrever um livro revelador sobre a vida da irmã, Meghan Markle, duquesa de Sussex, os jornais britânicos afirmaram que Meghan Markle", avança a Vanity Fair . Mas agora que o livro está prestes a ser lançado, fontes próximas da duquesa revelam que esta não está minimamente preocupada, nem pretende ler o livro.Para já, sabe-se que "The Diary of Princess Pushy's Sister: Part 1" (o que significa que, provavelmente, haverá parte 2) promete expor assobre a família de Meghan Markle, e será publicado pela Central Park South Publishing. Entre outros pormenores, sabe-se que o livro promete, que segundo a meia-irmã se comportou de forma desrespeitosa para com a rainha Isabel II e a família real. Segundo avança ainda a Vanity Fair, no livro Samantha afirma que Meghan colaborou com um paparazzi para encenar imagens que retratariam o seu pai,, "de uma forma mais honesta". Ao que tudo indica, quando essas fotografias dele no México foram reveladas, desencadearam uma tempestade mediática que levou Thomas, pai de Meghan, a retirar-se do casamento, tendo sido essa a razão pela qual não compareceu na cerimónia.Numa passagem do livro (revelada no menos artigo da Vanity Fair), Samantha recorda um episódio que aconteceu na véspera do casamento. Segundo Samantha, o pai ter-lhe-á dito que Meghan se comportava de formas diferente perante a presença e a ausência de Harry. "Quando Harry está na sala, ela é muito querida e uma pessoa diferente, mas quando ele sai da sala, ela é má e controladora". Entre outras acusações, a meia-irmã de Meghan alega que a família real deveria ter adiado o casamento para que Thomas Markle pudesse ser incluído.Segundo a mesma publicação, Meghan também está a preparar um livro, tendo já várias ofertas de editoras reconhecidas.