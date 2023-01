A questão inapropriada que fizeram a Anne Hathaway quando tinha apenas 16 anos

Tal como aconteceu com Kate Winslet ou Nicole Kidman, também Anne Hathaway foi alvo de perguntas desadequadas sobre si enquanto mulher numa altura em que comentários sobre o corpo feminino e questões inapropriadas feitas a jovens atrizes aconteciam todos os dias e sem consequência. A verdade é que a lista de figuras públicas femininas, de Hollywood à política (como Jacinda Ardern ou Sanna Marin, primeiras-ministras da Nova Zelância e da Finlândia, respetivamente), que alguma vez foram objeto de análises do género é, infelizmente, extensa.



Numa conferência de imprensa durante o Festival de Cinema de Sundance, que está a ocorrer durante esta semana, Anne Hathaway recordou um dos momentos que marcaram a sua adolescência enquanto jovem atriz, noticiou o jornal The Independent. "Uma das primeiras perguntas que me fizeram quando comecei a representar no que toca a entrevistas foi: és uma menina boa ou má?", revelou. "Tinha 16 anos. O meu eu de 16 anos queria responder com este filme. Embora não soubesse quando li o guião, penso que uma parte de mim esperava exactamente este momento" explicou, referindo-se a Eileen, a nova obra de William Oldroyd, baseada no romance de Ottessa Moshfegh com o mesmo nome e apresentada no Festival. No filme, a atriz interpreta Rebecca, "uma mulher inegavelmente brilhante num momento da história em que é bastante perigoso ser-se uma mulher brilhante abertamente".



A norte-americana, hoje com 40 anos, tinha então 16 quando fez a sua estreia no pequeno ecrã, com a série Get real (1999) e, mais tarde, no Cinema, com o filme Diário de Uma Princesa (2001).