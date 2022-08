Emocionada, primeira-ministra da Finlândia defende-se perante polémicas recentes

Sanna Marin, 36 anos, tem sido criticada após a divulgação de momentos da sua vida privada, o último dos quais uma fotografia tirada durante uma festa na sua residência, onde se vê duas mulheres em topless a beijarem-se.

A primeira-ministra da Finlândia, a mais jovem do mundo a ser eleita para o cargo, em 2019, reforçou a sua dedicação ao trabalho e a convicção de que até os políticos devem ter direito à sua vida privada. "Sou humana", afirmou Marin em resposta às críticas durante uma conferência do seu partido esta quarta-feira, 24. Emocionada, a primeira-ministra descreveu a semana passada como "muito difícil" e explicou que também ela ansiava por "alegria, luz e diversão no meio das nuvens escuras".

A isto, acrescentou que nunca tinha faltado ao emprego e que quer acreditar "que as pessoas vão olhar para o que fazemos no trabalho e não para o que fazemos no nosso tempo livre", dado que até os políticos merecem a sua privacidade. "Estou a aprender. Mas estou a fazer o meu trabalho tão bem como tenho feito até agora. Estou a pensar na Ucrânia, estou a pensar em si, e estou a fazer o meu trabalho".



Na terça-feira passada, 23 de agosto, Marin pediu publicamente desculpas após a fotografia das duas mulheres, uma influencer e uma ex-concorrente do concurso Miss Finlândia, ter sido publicada na rede social Tik Tok. Recorde ainda que, na última semana, a jovem de 36 anos tornou-se notícia em todo o mundo depois de um vídeo seu a dançar numa festa privada com amigos surgir na Internet. Inclusive, houve quem comentasse que a primeira-ministra estaria sob o efeito de narcóticos, algo que a mesma negou, chegando a fazer um teste de despite "para esclarecer qualquais suspeitas". O resultado foi negativo.