Kate Winslet disse não ao realizador que a quis 'photoshopar'

Kate Winslet revelou numa entrevista ao The New York Times que rejeitou a possibilidade de se usar Photoshop no seu corpo durante uma cena de sexo na série Mare of Easttown, da HBO. A atriz interpreta a detetive Marianne 'Mare' Sheehan, enquanto esta investiga um assassinato na sua pequena cidade natal na Pensilvânia.Numa das cenas de sexo com o ator Guy Pearce, o realizador Craig Zobel assegurou que iria usar Photoshop, posteriormente, na barriga da atriz. "Não se atreva!" foi a resposta de Kate. A atriz de filmes como Titanic, O Leitor, ou Revolutionary Road também partilhou que rejeitou duas vezes os cartazes promocionais da série porque estavam demasiado retocados.Nesta entrevista a atriz afirma: "Espero que ao interpretar Mare como uma mulher de meia-idade - eu faço 46 anos em outubro - as pessoas se liguem a esta personagem tal como a idealizaram, porque claramente não há filtros. Ela é uma mulher em pleno, com um corpo e um rosto que se move de uma forma que é reflexo da sua idade, da sua vida, e de onde ela vem. Acho que estamos um pouco sedentos de ver mais disso." Na primeira temporada, a atriz surge com look descontraídos, às vezes um pouco desleixados, mas sempre realistas, lembrando até os dias recentes de confinamento.Referindo-se às pressões acerca das imagens cheias de filtros das redes sociais, a atriz vencedora de um Óscar acrescentou: "Interessam-me os rostos que são bonitos. Rostos que mudam, que se movem, são rostos bonitos, mas deixámos de aprender a amar esses rostos porque continuamos agora a cobri-los com filtros por causa das redes sociais e qualquer pessoa pode fazer photoshop, e fazer "airbrush" a si própria, e assim o fazem."Em 2015, a atriz assegurou que o seu contrato com a L'Oréal declarava que as fotografias não podiam ser retocadas. Tal como foi com a Lancôme: Kate lutou por uma cláusula que exigia que as suas imagens fossem "livres de qualquer edição adicional".