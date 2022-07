“Porque têm tanto medo de seios?”. Florence Pugh responde a comentários indesejados sobre o seu corpo

Florence Pug, de 26 anos, foi uma das convidadas que esteve na primeira fila do desfile de alta costura da Valentino no último dia 8 de julho, em Roma. Para a ocasião, a atriz de Viúva Negra ou Mulherzinhas optou por um magnífico look da casa italiana. Comprido e no rosa choque criado de propósito pela marca para a coleção de pronto-a-vestir do próximo inverno, o vestido segue uma das tendências das últimas estações: a transparência. O facto de Florence Pugh ter o peito ligeiramente visível deu azo a inúmeros comentários nas redes sociais.



No sábado, um dia após o desfile, a atriz decidiu responder às críticas. "Tecnicamente, eles [os mamilos] estão cobertos?", escreveu no Instagram, partilhando fotografias não censuradas do evento. Note que, com base na política da rede social, publicações que contenham mamilos femininos à mostra costumam ser apagadas, o que não foi o caso, dando liberdade aos internautas de partilharem opiniões indesejadas.

"Eu sabia, quando vesti aquele incrível vestido Valentino, que não havia maneira de não haver comentários sobre ele. Quer fossem negativos ou positivos, todos nós sabíamos o que estávamos a fazer", respondeu a atriz num outro post do Instagram, publicado há algumas horas. "Estava entusiasmada por usá-lo, não me sentia nervosa. Nem antes, durante ou agora. O que tem sido interessante de observar e testemunhar é como é fácil para os homens destruírem totalmente o corpo de uma mulher, publicamente, com orgulho, para que todos vejam", continua.

"Não é a primeira vez e certamente não será a última vez que uma mulher irá ouvir o que está errado com o seu corpo por uma multidão de estranhos. O que é preocupante é o quão vulgares alguns de vós, homens, podem ser. Felizmente, já me conformei com as complexidades do meu corpo que fazem de mim quem eu sou. Estou contente com todas as "falhas" que não suportava ver quando tinha 14 anos. Tantos de vós queriam dizer-me agressivamente como ficaram desiludidos com as minhas "mamas minúsculas", ou como eu devia sentir-me envergonhada por ter um "peito liso". "Porque têm tanto medo de seios? O que é que os torna tão assustadores?"

Por fim, a jovem termina com uma reflexão. "Estou grata por ter crescido numa casa com mulheres muito fortes, poderosas e com curvas. Fomos criadas para encontrar poder nas pregas do nosso corpo. Para fazermos barulho sobre o nosso conforto. A minha missão nesta indústria sempre foi dizer "que se lixe" quando alguém espera que o meu corpo se transforme numa opinião sobre o que é sexy ou sexualmente atraente."