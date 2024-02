Este mocktail põe-nos a dormir profundamente? Uma nutricionista esclarece

O sono, um fenómeno fisiológico essencial, constitui a fase crucial de repouso necessária para o adequado funcionamento do organismo. A qualidade do sono desempenha, assim, um papel fundamental na regulação do humor, na consolidação da memória e na eficiência cognitiva. No entanto, de acordo com um estudo conduzido pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia, 52% dos inquiridos afirmaram raramente desfrutar de uma noite de sono reparadora. A magnitude desse número pode ser atribuída a diversas razões, mas, inegavelmente, reflete a realidade de um mundo acelerado e repleto de desafios, onde a procura por uma boa noite tornou-se uma prioridade para muitos.

No meio desta procura incessante, emerge um fenómeno viral que tem conquistado as redes sociais: o Sleepy Girl Mocktail – uma bebida caseira criada com a missão específica de induzir um sono tranquilo e reparador. A receita foi originalmente publicada pela TikToker Calee Shea em janeiro de 2023, mas voltou a tornar-se viral depois de ter sido publicada por Gracie Norton num vídeo que, desde então, obteve mais de 1,5 milhões de visualizações.

A bebida é feita com apenas três ingredientes: meia chávena de sumo de cereja puro, uma colher de sopa de magnésio em pó e um pouco de refrigerante de prebióticos (Shea e Norton utilizaram o da Olipop) ou água com gás. Mas o que têm estes ingredientes de tão especial? Lia Faria, nutricionista, refere que "de todos os constituintes do mocktail, aquele que parece ser o mais promissor, no que toca à melhoria da qualidade do sono, é o sumo de cereja. A cereja é um alimento naturalmente rico em melatonina, e alguns estudos experimentais mostraram que a suplementação com sumo de cereja contribuiu para o aumento da melatonina em circulação e melhora o tempo e qualidade do sono."

Dra. Lia Faria, nutricionista. Foto: DR

Outro componente crucial na receita é o magnésio, um mineral que tem sido amplamente discutido no TikTok, contando com mais de 90 mil vídeos dedicados ao tema. Ao explorarmos qualquer um desses vídeos, fica evidente que o tópico central é frequentemente o sono. "Estudos observacionais indicam uma correlação positiva entre os níveis ou ingestão de magnésio e a qualidade do sono. Contudo, a evidência ainda não é suficiente para respaldar a recomendação de suplementação deste mineral com esse propósito", acrescenta Lia Faria. É crucial salientar que "a ingestão de magnésio na forma de suplemento não deve exceder os 350 mg diários, uma vez que um excesso pode resultar no desenvolvimento de sintomas secundários, como diarreia, náusea e cólicas".

No que diz respeito ao refrigerante, não existem evidências que o associem diretamente à qualidade do sono. É bastante provável que a sua presença no mocktail se limite a proporcionar aromatização e sabor à preparação, sem impactos significativos sobre o descanso noturno. Depois da explicação toda, Lia Faria deixa uma última nota: "Pessoalmente, não concordo com a ingestão regular do mocktail."